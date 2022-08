Zo’n 120.000 Maanrockkers kwamen naar Mechelse binnenstad: “De echte Maanrock werd gemist”

MechelenMechelen mag vandaag terugblikken op één van de drukste Maanrock-edities ooit. Naar schatting vonden zo’n 100.000 mensen de weg naar de podia in de Mechelse binnenstad. “Maar een nog belangrijker cijfer is dat van de sfeer, en die was tien op tien”, klonk op het zondag bij de organisatie.

Maanrock blies dit jaar 25 verjaardagskaarsjes uit en vierde dat met vrijdagoptredens op het hoofdpodium op de Grote Markt. Toppers als Clouseau en The Clement Peerens Explosition zorgden voor een blitzstart. “Je merkt dat de mensen de echte Maanrock, zonder covid safe tickets en andere maatregelen, hebben gemist. Van vrijdag tot zondagavond was het altijd vollenbak. Het was één van de drukste edities ooit”, reageerde Kristof Calvo van Mechelen Feest. Heel wat bands en artiesten namen van de gelegenheid gebruik om Mechelen lof toe te zwaaien. “I fucking love you Mechelen!”, riep Maurice Engelen van Praga Khan tijdens zijn set op zaterdag. Een uurtje eerder hield Otto-Jan Ham, frontman van Hairbaby, het iets properder. “Ik keek voor me, zag die toren en dacht: waaw! Voor mij was het mijn eerste keer op Maanrock, zowel als muzikant als in het publiek. Nochtans ben ik niet vreemd in de stad en ken ik hier wel wat mensen. Het was mij een eer om hier te staan.”

Volledig scherm Praga Khan Maanrock Mechelen © Antoon Verbeeck

Volledig scherm Maanrock 2022 Vrijwilliges van de Frontstage van het hoofdpodium © Marc Aerts

Vrijwilligers

Niet voor iedereen was Maanrock alleen maar vertier. Denk maar aan de 350 vrijwilligers die zich dagelijks belangeloos hebben ingezet en hun steentje bijdroegen. Bryan Struyf uit Verrebroek, Waasland, was één van de vrijwilligers aan de frontstage van het hoofdpodium. “In 1997 deed ik met Graspop mijn eerste festival als vrijwilliger. Mijn festivalseizoen is dit jaar gestart met het metalfestival in Dessel, nadien stonden onder andere Rock Werchter, TW Classic, de concerten van Coldplay in ons land en Tomorrowland op mijn programma. Ik ben een muziekliefhebber hé, al snap ik zelf de hype rond Tomorrowland niet. Maar ik doe het ook voor de sfeer onder de vrijwilligers.”

Volledig scherm Maanrock 2022 Praga Khan © Marc Aerts

Oogje in het zeil

In een vleugel van het stadhuis was het voor de medische diensten, politie, de uitvoeringsdiensten van de stad, de organisatie van het festival en brandweer eveneens werkendag. Samen vormden ze de commandopost CPEvent en hielden ze een oogje in het zeil. “Iemand die onwel is, een brand, de wissel op het podium, een elektrische panne, de patrouilles van de politie aansturen... van hieruit wordt alles gestuurd door de verschillende partners. Door samen te gaan zitten, kunnen we meteen op alles inspelen”, legt Dirk Van den Sande van politiezone Mechelen-Willebroek uit. “Er wordt hier ook gecontroleerd wat het aantal decibels is en welke richting het met de weersomstandigheden uitgaat. Dat laatste is sinds de ramp op Pukkelpop verplicht op te nemen in een commandopost van evenementen.” De patrouilles op het terrein zijn volgens de woordvoerder de thermometer van de post. “Zij kunnen al meteen ter plaatse opmeten hoe de sfeer is, of er iets gaat gebeuren. Maar uiteraard hebben wij ook heel wat aan de camerabeelden. Het cameranetwerk van de stad wordt gebruikt, tijdelijke camera’s van de organisatie zorgen voor extra beelden. We gebruiken ook een drone, die bijna altijd in de lucht hangt, als versterking.”

Volledig scherm commandopost CPEvent in het stadhuis © Marc Aerts

120.000 (?)

Zowel op vrijdag als zaterdag vonden er geen noemenswaardige incidenten, exclusief de openbare dronkenschappen, plaats op Maanrock. Nochtans was er aan volk geen gebrek. Op zaterdagavond moest de IJzerenleen omwille van veiligheidsredenen zelfs afgesloten worden tijdens de set van Radio Botanique en was het bij momenten over de koppen lopen op het stukje Bruul, tussen de podia op Botermarkt en in de Sinte Mettetuin. Op zondagmiddag kon je dan weer over jeugdige koppen lopen aan de Grote Markt, waar #LikeMe jonge harten veroverden. Minder jong, maar ook populair: De Kreuners en Regi werden opgetrommeld om Maanrock 2022 af te sluiten. “Als ik een ruwe schatting mag maken, dan denk ik dat we dit jaar om en bij de 120.000 bezoekers zaten. De vele podia, de diversiteit aan muziek, en de inzet van de vele diensten en vrijwilligers maakten deze editie succesvol”, besluit Calvo.

Volledig scherm Maanrock 2022 Compact Disk Dummies © Marc Aerts

Volledig scherm Maanrock 2022 zondag Botermarkt © Marc Aerts

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.