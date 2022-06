Zomerbar Gazon Gaston brengt vakantiesfeer midden op Vesten

MechelenGazon Gaston. Dat is de naam van een nieuwe zomerbar die zaterdag opengaat op een opvallend plekje. De groenzone midden op de Hendrik Speecqvest vormt de ganse zomer het decor voor onder meer barbecues en (kinder)feestjes. “Bij Gazon Gaston kom je in vakantiesfeer midden op de Mechelse Vesten”, zegt de organisator.

Sinds maandag wordt de brede ‘middenberm’ bovenop parking Bruul deels omgevormd tot een zomerbar. De drank- en koelkastcontainers en afsluitingen stonden er dinsdag al, volgen nog guirlandes en zitmeubilair als loungebanken, strandstoelen en zitzakken alsook een tent.

Het initiatief is een samenwerking tussen het evenementenbureau The Host en cateringbedrijf Alro Food. “We zagen een oproep van de stad, waarbij ze aangaf graag iets met deze strook te proberen. Daarop hebben we een concept uitgewerkt dat ook werd weerhouden”, vertellen de Lierenaars hoe ze in Mechelen belandden.

Muziekje

De Speecqvest lijkt nochtans geen voor de hand liggende locatie voor een zomerbar. “Je hebt inderdaad veel verkeer, maar eens je een muziekje opzet dan merk je daar nog maar weinig van. Met omheiningen hebben we er wel voor gezorgd dat kinderen niet de rijbaan kunnen oplopen.”

De organisatoren willen een leuke beleving bieden aan onder meer Mechelaars die niet beschikken over een tuin. “Onze zomerbar moet deze zomer hun hof worden waar ze ’s middags een boek kunnen zitten lezen. ’s Avonds komen er deejays, zonder dat we er een discotheek van maken. Daar hebben we duidelijk afspraken over gemaakt met de stad.”

Tafelbarbecues

“Van de tent maken we een minirestaurant waar mensen kunnen barbecueën”, vervolgen ze. “Wij voorzien in alles, onder meer tafelbarbecues in samenwerking met Barbecook, zodat ze alleen maar de benen onder tafel moeten schuiven. Daarnaast voorzien we zelf fingerfood van de barbecue.”

Volledig scherm Gunther Meeusen opent Zomerbar Gazon Gaston op de Hendrik Speecqvest in Mechelen © David Legreve

De tent zal daarnaast ook kunnen gebruikt worden door lokale verenigingen. “Zo hebben we bijvoorbeeld een aanvraag van een yogaschool die hier yoga wil doen”, klinkt het. “Elke woensdag staan er verder kindernamiddagen op het programma met knutselactiviteiten en een springkasteel.”

Laagdrempelig

Het organiserende evenementenbureau deed eerder veel voor Disney en Ketnet, maar kiest bewust voor een laagdrempeligere activiteit. “Er is een enorme inhaalbeweging aan communie- en huwelijksfeesten en er zijn ik-weet-niet-hoeveel festivals. Mensen kunnen maar op een plek tegelijk zijn. Maar als ze een vrije avond hebben, verwelkomen wij hen graag.”

Gazon Gaston blijft tot en met 4 september. De zomerbar is elke dag geopend vanaf 11 uur uitgezonderd op maandag en dinsdag, dan vanaf 15 uur. Sluiten gebeurt om middernacht in het weekend, een uur vroeger in de week. Meer info op https://gazongaston.be/.

