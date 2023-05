Zo VeloVeilig is Mechelen: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Maarten Poels, gezicht van de Special Olympics, is klaar voor Nationale Spelen: “Schrijf maar op dat hij een echte, fanatieke sportman is”

“Oneindig geweldig.” Maarten Poels (36) kijkt reikhalzend uit naar de Nationale Spelen van de Special Olympics, tijdens het hemelvaartweekend in zijn Mechelen. De judoka is naast deelnemer ook ambassadeur van het event. “Als kind vroeg hij of hij de slimste van de wereld zou worden. Nadat we hem zeiden van niet, besliste hij de sterkste te worden”, vertelt mama Mieke Peeters. Hij zou nog meer worden: een winnaar. Maak kennis met het bijzondere gezicht van Special Olympics Mechelen.