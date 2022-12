Zo maak je zelf loopgraafkaarsen voor Oekraïne (of bezorg jouw kaarsrestjes aan vrijwilligers): “Perfecte kerstboodschap in donkere tijden”

Dit weekend hoopt Maryana op de Mechelse BRAS-rommelmarkt al wat materiaal te kunnen verzamelen: haar werkgever - de organisator van de rommelmarkt - maakte er een plekje voor vrij. Maar ook daarna is alle materiaal nog zeker welkom. “Het is een vrij eenvoudige actie, met voor ons wegwerpmateriaal. Maar vandaag maakt het in ons thuisland een verschil voor de mensen en de militairen.”

Volledig scherm Oude kaarsen, paraffine, kaarsrestjes... allemaal goed voor de aanmaak van loopgraafkaarsen. © rv/Mariya Kholyavka

Maryana zingt mee in het Oekraïense folklore gezelschap “Chervona Kalyna” (Rode Viburnum) en kwam zo in contact met de initiatiefnemers van de actie in Antwerpen. “Deze loopgravenkaarsen-actie werd opgestart door Antwerpse/Oekraïense organisaties, die regelmatig verschillende steunacties organiseren voor de Oekraïense bevolking, samen met de Grieks katholieke kerkgemeenschap van Sint-Michielskerk, ook uit Antwerpen”, legt ze uit.

Zo maak je zelf loopgraafkaarsen

Zelf loopgraafkaarsen maken, is heel eenvoudig. In een leeg blik (zo breed mogelijk, eentje van tonijn is ideaal) plaats je losjes opgerold golfkarton, waarin je enkele wieken van plat karton stopt. Daarna vul je de blikken verder aan met kaarsvet of paraffine, gesmolten in een afgedankte pan of pot. “Niet te veel karton, het blik moet ongeveer voor een derde met karton, voor twee derde met kaarsvet gevuld zijn”, waarschuwt Matyana, die de feedback van soldaten aan het front kreeg. “Anders walmen ze te veel.”

“Een boodschap of tekening erop geeft de mensen daar wat broodnodige steun”, tipt Maryana. “Een beetje licht en warmte brengen in deze donkere maanden en tijden: het is een perfecte Kerstboodschap.”

Op deze inzamelpunten kan je kaarsrestjes en zelfgemaakte loopgraafkaarsen kwijt:

In Mechelen : • Hotel Elisabeth, Goswin de Stassartstraat 28, 2800 Mechelen | Materiaal binnenbrengen van 10 tot 22 uur. • Dit weekend ook op de BRAS-rommelmarkt in De Nekker In Antwerpen: • Sint-Michiel-en-Sint-Petruskerk (Oekraïens-Grieks-Katholieke Kerk) | Amerikalei 165, 2018 Antwerpen Contactpersonen - Marianna Lysko of Katrin Tokar – via Facebook Materiaal binnenbrengen dagelijks tussen 18.30 en 19 uur, en voor of na de viering.

Volledig scherm Maryana's zoontje heeft zelfgemaakte loopgraafkaarsen van bemoedigende opschriften voorzien. © rv/Maryana Gulymchuk

Volledig scherm Extra warmte kan je toevoegen door een boodschap op de zijkant van de kaarsen. © rv/Mariya Kholyavka

Volledig scherm Klaar voor gebruik. © rv/Mariya Kholyavka

Volledig scherm De loopgraafkaarsen gaan richting Oekraïne, voor militairen en burgers. © rv/Mariya Kholyavka