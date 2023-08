Zinzi Moons ontwerpt nieuwe verzamelfles Gouden Carolus

Rik Wouters verhuist als eerste naar erfgoedde­pot Rato: “Biedt plaats aan 24.000 werken”

In Mechelen is de verhuis van de eerste van 24.000 kunstwerken naar het gloednieuwe erfgoeddepot Depot Rato gestart. ‘Rik met de blauwe blouse’ van Mechels kunstenaar Rik Wouters kreeg als eerste een plek in de depotruimtes.