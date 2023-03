Zijn de huurprijzen in Mechelen bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

voetbal derde provinciale B Houden Pieter Vanbaelen en VV Duffel zicht op miraculeu­ze redding in Duffelse derby? “Zonder ambitie kan je beter stoppen”

VV Duffel wist in oktober voor het eerst in twee jaar nog eens een wedstrijd te winnen, maar een echt vervolg konden de troepen van Pieter Vanbaelen, sinds twee weken gepromoveerd tot T1, daar aanvankelijk niet aan geven. Met een dramatische 4 op 54 leek een nieuwe degradatie, dit keer naar vierde provinciale, onafwendbaar. Maar in februari veranderde de zaak. De Duffelaars pakten een tien op twaalf tegen rechtstreekse concurrenten en hebben plots weer zicht op de barrageplaatsen die kans bieden op wat een miraculeuze redding zou zijn. Het lijkt het ideale moment voor een bezoek aan SC Duffel in de Duffelse derby.