Zijn de bouwgronden in Mechelen bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Mechelen Dringende herstel­ling dwingt verkeer tot omrijden

De buurt van het Mechelse begijnhof kampt met een verzakking op de slechts mogelijke plaats: een kruispunt, meer bepaald dat van de Guido Gezellelaan met de Vrouw van Mechelenstraat. Volgens de dienst Communicatie openbare werken is Pidpa nog bezig met de schade in kaart te brengen, maar zal de dringende herstelling zeker twee weken in beslag nemen. Er wordt plaatselijk een omleiding ingelegd voor onder meer de gebruikers van parking ’t Veer.

22 maart