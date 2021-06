Ziekenwagen brengt juf Suzette naar onvergetelijk afscheid

Vrijwilligers van het Rode Kruis (die later op de dag kinderen van de school een lesje zouden geven) pikten Juf Suzette donderdagochtend op bij haar thuis in Mechelen. Voor ze zich goed en wel de bedenking kon maken wat die ambulance bij haar in de straat te betekenen had, werd aangebeld. De verpleegkundige werd met behulp van een brancard afgevoerd, terwijl enkele collega’s als ramptoerist toekeken. “Zalig”, lacht ze.