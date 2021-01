Zeventiger slaat echtgenote met hamer op het hoofd en belt dan zelf politie: “Verdachte opgepakt en onderzoek gestart naar moordpoging”

De feiten speelden zich maandagvoormiddag af in de echtelijke woning van de zeventiger in de Geerdegemstraat in Mechelen-Zuid. Na de feiten heeft de man zelf de hulpdiensten gebeld. Zowel de lokale politie als de medische hulpdiensten kwamen ter plaatse. De zeventiger werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor, zijn vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Zij liep een hoofdwonde op”, meldt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.

Volledig scherm Het labo van de politie kwam ter plaats voor het nodige sporenonderzoek © David Legreve

Hamer

De verwondingen zouden toegebracht zijn met een hamer, maar het Mechelse parket wil dat voorlopig nog niet bevestigen. “Er is wel een onderzoek opgestart naar poging moord", gaat de parketwoordvoerster verder. “Naast een onderzoeksrechter werd er ook een wetsgeneesheer gevorderd." Over de aard van de verwondingen bij de 73-jarige vrouw is alleen geweten dat ze ernstige verwondingen opliep bij de klap op haar hoofd.

Volledig scherm De politie kwam ter plaatse voor het sporenonderzoek. © David Legreve

Motief nog onbekend

Momenteel is het labo van de politie ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Over het motief van de 70-jarige man is nog niets geweten. “Dit zal deel uitmaken van het verder onderzoek”, besluit parketwoordvoerster Claessens. Na zijn verhoor door de politie zal de man vermoedelijk een tweede keer worden verhoord door de onderzoeksrechter in Mechelen.

Volledig scherm Het labo van de politie kwam ter plaats voor het nodige sporenonderzoek © David Legreve