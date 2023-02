Zeven hooligans staan binnenkort terecht voor zware vechtpartij op KV Mechelen: “Slachtoffer werd verschillende keren tegen het hoofd getrapt”

LEVENSVER­HAAL. Willy Van den Wijngaert (90): van koekjesbak­ker tot redder én doodgraver van KV Mechelen

Het Belgische voetbal verliest met Willy Van den Wijngaert (90) een van de flamboyantste oud-voorzitters uit haar geschiedenis. Met zijn koekjesfabriek haalde de ‘selfmade man’ KV Mechelen in 1998 uit het financiële moeras, om de club vier jaar later alsnog in vereffening te zien gaan. Geen papegaai of tovenaar die daar wat aan kon veranderen. De veelbesproken voorzitter ging van ‘hero’ naar ‘zero’, maar kreeg uiteindelijk toch eerherstel. Een portret.