Zes chauffeurs met gevaarlijke goederen betrapt op inbreuken

Dertiger staat na 4,5 jaar terecht voor invoer van canna­bistop­pen: “Ik wilde het verkopen als potpourri”

Een 33-jarige man uit Rixensart stond woensdag voor de rechter in Mechelen. Hij moest er zich verantwoorden voor de invoer van cannabis. Volgens hem ging het om legale cannabisproducten die hij had aangekocht om door te verkopen in zijn winkel.