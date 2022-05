Zes aankopen maken Natuurpark Rivierenland 21,4 hectare groter

Ruim de helft van het aangekochte oppervlakte ligt in Mispeldonk. Daarnaast kocht Natuurpunt ook stukken aan in het Mechels Broek, aan de Barebeek en in Den Battelaer. Kostprijs: 917.588 euro. Delen zijn nu al natuur, andere zijn weiland.

“Het is enkel dankzij de financiële steun van de stad dat we in staat zijn om deze groene plekjes rond de stad aan te kopen. Met elke aankoop versterken we het groenblauwe netwerk. Zo maken we werk van een uitgestrekt aaneengesloten natuurgebied, waar je uren kunt wandelen zonder het gevoel te hebben dat je vlakbij de stad of een andere woonkern bent”, zegt Jorn Van de Velde, voorzitter Natuurpunt Mechels Rivierengebied.