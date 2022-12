Zennester Hombeek zamelt geld in voor kunstgras: “Wie koopt symbolisch een vierkante meter van ons veld?”

“In tegenstelling tot vele andere clubs zijn we bij Zennester Hombeek voor de volle 100% eigenaar van onze accommodatie. Dit heeft heel wat voordelen, maar ook als nadeel dat we heel wat zaken zelf moeten financieren. We hebben eerst en vooral al onze gronden verworven, daarna een nieuwe chalet gebouwd, en nu willen we op ons B-terrein een kunstgrasveld realiseren. Zo’n veld kost al snel 350.000 tot 400.000, een som die we niet zomaar in onze spaarpot hebben zitten”, zegt Lammar.

6.000 vierkante meter

“We gaan daarom symbolisch stukjes van ons veld verkopen, aan 25 euro -of een veelvoud hiervan- per vierkante meter. In onze stoutste dromen slagen we erin om de volledige 6.000 vierkante meter te verkopen, zodat we al een eind op weg zijn om ons doel te halen. Om voor een beetje competitie te zorgen, organiseren we een wedstrijd tussen onze jeugdploegen. De ploeg die het meeste vierkante meters verkoopt, krijgt een beloning. Maar ook van buiten de club is alle hulp meer dan welkom, ook ondernemers en zelfstandigen met ideeën mogen ons contacteren.”

Volledig scherm Voetbalclub Zennester Hombeek gaat symbolisch vierkante meters veld verkopen voor de aanleg van een kunstgrasveld © Marc Aerts

“We willen deze investering vooral voor onze jongeren doen. Een kunstgrasveld zou alle ploegen de kans geven om het hele jaar door intensief op eigen terreinen te kunnen spelen. Wanneer we naar elders moeten uitwijken, moeten we extra betalen én blijft onze eigen chalet gesloten. Zo verliezen we dubbele inkomsten. We klopten met onze vraag om financiële hulp ook aan bij stad Mechelen, maar kregen daar te horen dat er op dit moment geen geld beschikbaar is. Hopelijk wil men ons wel op een andere manier steunen, bijvoorbeeld met een waarborg zodat we een deel van de geldsom kunnen gaan lenen bij een bank.”

Wie Zennester Hombeek wil steunen of meer info wil, kan mailen naar commercieel@zennester.be. Financiële steun is welkom op rekeningnummer BE39 9734 4086 3519.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.