“Zelfs zijn vader smeekte te stoppen”: dertiger, met vader mee in de auto, vlucht van politie met snelheden tot 255 kilometer per uur

Een celstraf van 18 maanden effectief. Dat is de straf die het parket woensdag vorderde tegen Mechelaar (24). Hij stond terecht voor een waanzinnig achtervolging vorige maand. Mee in de auto zat zijn vader. “Uit schrik deed hij zelfs zijn ogen dicht”, luidde het op zitting.

De politie merkte vorige maand in Mechelen een voertuig op waarvan de autobestuurder vermoedelijk zonder rijbewijs reed. Wanneer ze hem aan de kant wilden zetten, was dat niet naar de zin van de chauffeur. De 24-jarige A.B. duwde het gaspedaal in en er volgde een achtervolging. “Een dollemansrit met hallucinante snelheden”, zei openbaar aanklager Cedric Serneels woensdag op zitting. “In de bebouwde en zelfs in de zone dertig werden er snelheden gehaald van 144 kilometer per uur. Op de autostrade zelfs tot 255 kilometer per uur.”

Verkeersinbreuken

Tijdens de achtervolging beging de twintiger ook meerdere verkeersovertredingen. Zo werden er verschillende rode verkeerslichten genegeerd, reed hij het rondpunt op zonder voorrang te verlenen en duwde hij een vrachtwagen, die in de tegenovergestelde richting kwam, in de berm. “Bovendien reed hij in op de achtervolgde politievoertuigen. Daarbij raakten zowel de politiewagen als het voertuig van de beklaagde beschadigd”, klonk het nog op zitting. Tijdens die dolle achtervolging raakte de politie de twintiger kwijt.

Zijn wagen werd aangetroffen, maar hijzelf was verdwenen. B. zat op dat moment thuis. Daar werd hij uiteindelijk ook gearresteerd. Uit een latere drugstest bleek dat hij onder invloed was van cannabis én dat hij ook effectief geen rijbewijs had.

Het was een blinde paniekreac­tie. Op het moment van de controle had hij schrik dat hij terug in de gevangenis zou belanden. Hij zag geen weg meer terug B.'s advocate Liesbeth De Vleeschouwer

“Ik ben uit angst weggevlucht”, zei de twintiger tegen de politie. Opvallend was dat zijn vader de hele tijd naast hem zat. Ook die werd verhoord, maar kon weinig vertellen. “Al verklaarde hij wel dat zelfs hij zijn zoon smeekte om te stoppen”, klonk het nog bij de aanklager in zijn rekwisitoor.

Hij vorderde een celstraf van 18 maanden effectief. Een straf die B. te danken heeft aan zijn strafregister. Daarop staan veroordelingen door zowel de politierechter als van de correctioneel rechter. Daarnaast werd hij recent nog veroordeeld en was hij op het moment van de feiten nog maar net terug vrij. “Meneer heeft totaal geen normbesef en beseft de ernst van zijn daden niet. Zijn gedrag was totaal onverantwoordelijk. Bovendien heeft hij niet enkel het leven van zijn vader in gevaar gebracht, maar ook dat van de agenten”, besloot de aanklager.

Werkstraf

Ook zijn advocate Liesbeth De Vleeschouwer besefte dat. Zij was dan ook blij dat er geen slachtoffers waren gevallen. De feiten werden ook niet betwist, maar de advocate probeerde aan de rechtbank wel uit te leggen wat er op dat moment in zijn afspeelde: “Het was een blinde paniekreactie. Op dat moment had hij schrik dat hij terug in de gevangenis zou belanden en hij zag geen weg meer terug.” Er werd gevraagd om geen effectieve celstraf op te leggen, maar hem te veroordelen tot een werkstraf.

Vonnis op 6 september.

