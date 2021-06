Zeldzame Grévyzebra geboren in Planckendael: iedereen mag naamsuggestie doen

MuizenZoo Planckendael is een stevig brokje streepjes op slanke, hoge pootjes rijker. Het veulentje van zebra Luisa is nog maar twee dagen oud, maar je kan het dier nu al door de Afrikaanse savanne van het dierenpark zien galopperen.

Verzorger Jolien is wat trots op de nieuwste aanwinst. “Het is een kleine merrie, een heel fijntje. Ze heeft van die mooie pluizige haren op haar rug. In het begin zijn die haren, haar oren en snoet, en zelfs wat streepjes, mooi melkchocoladebruin. Dichtbij mama verkent ze nu nieuwsgierig de savanne, zelfs in galop”, vertelt ze.

De kudde in Zoo Planckendael telt nu vijf dieren. Moeder Luisa en haar veulen grazen samen met merrie Nele, haar dochter Uzuri van bijna twee jaar en hengst André op de savanne. Mogelijk zorgt merrie Nele in de toekomst nog voor een zesde zebra.

Naam

Het gaat om Grévyzebra’s. Wat ze allemaal hebben: een unieke streepjescode op de billen. De tekening is even uniek als onze vingerafdruk. Daarnaast wordt de soort gekenmerkt door een onstuimig karakter en is het soms oppassen geblazen voor de verzorgers. “Het zijn zebra’s met pit”, zegt Jolien.

ZOO Planckendael is op zoek naar een leuke Afrikaanse naam beginnend met de letter W, de beginletter voor borelingen in het jaar 2021. Iedereen mag suggesties doen op het Instagramaccount van de dierentuin. De verzorgers kiezen uit de inzendingen hun favoriet.

Halsbandzenders

Grévyzebra’s zijn de enige zebrasoort die bedreigd is. In Zuid-Ethiopië en Noord-Kenia zijn er minder dan 2 000 dieren over. Zoo Planckendael steunt het Marwell Wildlife conservatieproject in Kenia. Met speciale halsbandzenders worden data verzameld over de verplaatsingen en het territorium van de zebra’s om zo een beheers- en conservatieplan op te stellen en de soort te behoeden voor uitsterven.