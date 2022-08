“Ze vertederen verzorgers en bezoekers”: Zoo Planckendael verwelkomt tweeling bij goudkopleeuwaapjes

“Het is geweldig om de pasgeboren tweeling bezig te zien! Eéntje heeft een geel kopje en de andere oranje manen, dus we kunnen hen goed uit elkaar houden. Ze drinken allebei goed bij moeder Matty en ook huisgenoot Greta helpt bij de zorg voor de tweeling. Samen met vader Pablo vormen ze een fijne groep. Zo is er heel wat leven in de brouwerij in hun doorloopverblijf”, vertelt verzorger Daan.