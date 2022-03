ZALMschool krijgt geen erkenning na negatief rapport van Onderwijsinspectie: “Zoeken oplossing voor iedere leerling”

Onvoldoende

Dat onderzoek werd de voorbije maanden gevoerd door de Vlaamse Onderwijsinspectie, die in februari ook 3 dagen op bezoek ging in de ZALMschool . “Het rapport dat ik van de inspectie kreeg, was erg negatief”, zegt Weyts. “De school besteedt onvoldoende aandacht aan wiskunde, wetenschappen, technologie en STEM, ook de onderwijsinfrastructuur en de leermiddelen om bijvoorbeeld wetenschappen en technologie te onderwijzen schieten tekort.”

Eerste keer

Weyts nam daarop de beslissing om de ZALMschool geen erkenning te geven. “Het is de eerste keer dat we deze beslissing moeten nemen, nooit eerder kreeg een school voor secundair onderwijs na een voorlopige erkenning géén definitieve erkenning. Het rapport van de Onderwijsinspectie was echter duidelijk, en negatief over zowat de hele lijn. We begrijpen dat dit hard aankomt bij het team, de leerlingen en de ouders, maar we mogen de lat niet lager leggen en doen geen toegevingen als het gaat over onderwijskwaliteit.”