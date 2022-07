Zaakvoerder (35) die klant aanviel in supermarkt riskeert 18 maanden: “Hij viel slachtoffer aan omwille van een idee en zonder dat eerst zelf af te toetsen”

Hombeek Gereed­schap en werkkledij gestolen bij inbraak op bouwwerf

De politie is een onderzoek opgestart naar een inbraak op een renovatiewerf van een woning langs de Bankstraat. De eigenaar van die woning stelde vast dat er de afgelopen dagen was ingebroken. Dat gebeurde volgens de eerste vaststellingen via de werfopeningen in het gebouw. De buit bestaat naast elektrisch gereedschap ook nog uit werkkledij.

18 juli