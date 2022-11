Yannick is eerste ‘Buitengewone Stadsprins’ van Mechelen

“Vanuit de Maneblussers, de oudste carnavalsgilde van de Dijlestad, duiden we al vele jaren een stadsprins of -prinses aan bij de start van elk nieuw carnavalsjaar. In onze vereniging zijn ook enkele mensen met een beperking actief, maar zij kunnen deze taak moeilijker op zich nemen. Soms belemmert hun beperking hen immers bij de opdrachten die een prins of prinses moet uitvoeren. Daarom gingen we op zoek naar een alternatief”, zegt Van der Elst.

Volledig scherm De 18-jarige Yannick Hofmans is de eerste ‘Buitengewone Stadsprins’ van Mechelen. © Marc Aerts

“Het resultaat is de ‘Buitengewone Stadsprins’, iemand die een rolmodel zal zijn voor heel wat Mechelaars, en die volledig gelijkwaardig is aan de stadsprins of -prinses maar andere taken krijgt. De Buitengewone Stadsprins wordt ook op het stadhuis ontvangen, gaat ook mee in de carnavalstoet… Het doel is om elkaar te versterken, de aandacht te verdelen en te tonen dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Omdat we iets te weinig tijd hadden om een open oproep te lanceren, kozen we voor deze eerste editie zelf onze Buitengewone Stadsprins.”

Jubileumjaar

“Dat is onze zoon Yannick Hofmans geworden, hij is jeugdkeizer bij onze carnavalsgilde. Ikzelf word dit jaar stadsprinses, samen met mijn man Mark vorm ik het Mechelse Stadsprinsenpaar. Zo kunnen we onze Buitengewone Stadsprins tijdens dit eerste jaar voldoende begeleiden. Vanaf volgend jaar kan iedereen zich kandidaat stellen. 2023 is voor De Maneblussers trouwens een feestjaar. Onze gilde bestaat 55 jaar, en elk veelvoud van het narrengetal 11 is in de carnavalswereld een jubileum.”

