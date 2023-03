Woonzorgcentra maken zich op voor beestig bezoek: “Heilzame effect is niet te onderschatten”

Voetbal Jupiler Pro League Jurgen Ekkelen­kamp zet Antwerp op weg naar vlotte zege tegen Malinwa: “Niet de moeilijk­ste goals, maar ik was op de juiste plaats”

Met twee goals en een assist had Jurgen Ekkelenkamp (22) een groot aandeel in Antwerps vlotte 5-0-zege tegen KV Mechelen. “Het is leuk dat we het met zo’n jong team zo goed hebben gedaan”, glunderde Ekkelenkamp na de gewonnen provinciederby.