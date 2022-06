Woning onbewoonbaar na felle brand: “Het vuur dreigde over te slaan naar de aanpalende woningen, maar we kregen het vuur net op tijd onder controle”

MechelenIn de Fortuinstraat in Mechelen, nabij het Vrijbroekpark, is dinsdagvoormiddag brand uitgebroken op de bovenverdieping van een woning. De schade is groot. Gewonden vielen er niet.

De Mechelse brandweer werd opgeroepen kort voor 9.30 uur. Ze werden gealarmeerd door de bewoners zelf. “Bij onze aankomst was het vuur al door het dak geslagen. Het vuur woedde in een kamer op de bovenverdieping”, vertelt brandweerkapitein Philippe Claes. De bewoners waren op het moment dat de brand uitbrak nog thuis, maar konden het pand zelfstandig verlaten. Zij raakten niet gewond.

Aanstralen

Het vuur woedde hevig. De brandweer kon het vuur onmiddellijk aanvallen langs de binnenkant. “Maar het vuur was op dat moment wel al de daken van de twee aanpalende woning aan het aanstralen”, gaat de Mechelse brandweerofficier verder. “Het vuur dreigde dus over te slaan naar de aanpalende woningen, maar we kregen het vuur gelukkig net op tijd onder controle.”

De brand in de woning ging ook gepaard met een felle rookontwikkeling. Door de wind verspreidde die zich in de richting van het Mechelse stadscentrum. Dat veroorzaakte her en der voor een brandgeur. Met het onder controle krijgen van de brand, verdween ook de rookontwikkeling. De brandweer moest wel nog een lange tijd nablussen. “De schade in de woning waar de brand is uitgebroken is aanzienlijk”, aldus de brandweerkapitein.

Onbewoonbaar

“In de kamer waar het brandde is er heel wat brandschade. In de rest van de woning was er dan weer rook- en waterschade.” De getroffen woning werd onbewoonbaar verklaard. De bewoners van de woning waar de brand is uitgebroken, twee broers, worden opgevangen. De aanpalende woning konden uiteindelijk gevrijwaard worden. De schade bleef daar beperkt tot waterschade door de bluswerken.

“Op de bovenste verdiepingen hing er wel wat rook”, besluit brandweerkapitein Claes. “Deze woning werden geventileerd. Nadien zullen we nog metingen uitvoeren in de woning zodat we zeker zijn dat alle vuur geblust is en de CO-waarden in orde zijn.” Tijdens de interventie van de brandweer werd de Fortuinstraat afgesloten voor het verkeer.

Volledig scherm MECHELEN - Bij aankomst van de brandweer was het vuur al door het dak van de woning geslagen. Het vuur was snel onder controle, maar er moest wel een lange tijd worden nageblust © Tim Van der Zeypen