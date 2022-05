Wonen in een uniek concept? Dan is dit Durabrik-project in Muizen iets voor jou

Een combinatie van woningen en appartementen die gestapeld zijn gebouwd. Dat is waar Durabrik in de Lotelingstraat in Muizen volop mee bezig is. “Het is een uniek concept waarbij we een optimale wooncapaciteit op een beperkte oppervlakte creëren”, aldus Haaike Reygel en Yves Baluwé, die voor de projectontwikkelaar werken. Ontdek hier wat het project nog meer de moeite maakt.

• 50 jaar ervaring

Dat Durabrik expertise heeft, is een understatement. Met meer dan 50 jaar ervaring bouwden ze duizenden huizen en creëerden ze honderden verkavelingen over het hele land. “Momenteel is met Joost en Claudia Callens de tweede generatie van het familiebedrijf aan zet”, aldus de collega’s. “Zij gaan nog verder dan het klassieke sleutel-op-de-deurverhaal en kiezen resoluut voor bouwoplossingen die perfect passen bij het leven van nu. Het project in Muizen is daar een goed voorbeeld van.”

• Vernieuwend wonen

Het vernieuwend project bestaat uit 27 gezinswoningen met daarboven *appartementen.“De huizen tellen drie slaapkamers en beschikken over een ruime living. Aan de tuinzijde vind je een open keuken die grenst aan de living. Dankzij de grote terrasschuifdeuren valt er veel licht naar binnen”, zegt Haaike.

Volledig scherm De woningen beschikken over een mooie tuin. © Durabrik

• Warme inrichting

Alle eenheden van het project zijn warm ingericht. “De zachte kleuren in de gevels geven de woningen en appartementen een moderne toets”, gaat Yves verder. “De huizen zijn afgewerkt met baksteen in lichtbruine tinten en pvc-ramen in warmgrijs. De verdiepingen krijgen een lichte crepi op de gevel.”

• Ideaal gelegen

Maar het woonproject in Muizen is niet alleen mooi, het heeft ook een zeer gunstige Mobiscore. “Het project ligt tussen de Leuvense Vaart en de Leuvensesteenweg. Je kan dus met de fiets langs het water naar Mechelen, of met de auto, de bus of de trein. Op een minuutje sta je aan het station in Muizen”, aldus Haaike. “Via de Mechelse ring rij je ook vlot de E19 op richting Antwerpen of Brussel. In de buurt van je woning vind je slagers, bakkers en supermarkten waar je met de fiets gauw een boodschap kan doen.”

• Vaste prijs

Tot slot kan je jouw Durabrik-stekje in Mechelen met een gerust hart kopen. “Wij werken bij de huizen met een vaste prijs”, zegt Yves. “Dat wil zeggen dat bij contractondertekening de afgesproken prijs niet meer stijgt ook al stijgen de grondstofprijzen. Je komt dus zeker niet voor verrassingen te staan.”

Wil je meer informatie over het woonproject in de Lotelingstraat? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

*Alle appartementen van het project zijn uitverkocht.