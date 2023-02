“Wisten water en vuur te verenigen”: RAM blaast 100 kaarsjes uit

Voetbal Jupiler Pro League David Bates en KVM slikken in slotsecon­de gelijkma­ker tegen Genk: “We hebben echt kwaliteit getoond”

Drie punten in Eupen, twee thuis tegen Genk. Goed voor vijf punten die Malinwa de afgelopen twee wedstrijden verspeelde in de absolute slotfase. Een stunt tegen de leider was binnen handbereik. “We focusten te veel op de bal en te weinig op de tegenstander”, aldus David Bates over die late tegengoal.