“Wist meneer wel hoeveel leed hij zijn slachtoffers aandeed?”: Zwaar drugsverslaafde man staat terecht voor hele reeks diefstallen

Wie wil meewerken aan Kankercen­trum kan vanaf nu terecht op handige website: “Iedere Mechelaar kan steentje bijdragen”

“We weten al langer dat Mechelen de warmste stad van Vlaanderen is, maar dat blijkt nu opnieuw uit het aantal reacties dat we massaal binnenkrijgen.” Bezieler Arthur Orlians is in de wolken met de grote respons op de plannen voor de oprichting van een Mechels Kankercentrum in het Oud Gasthuis. Voortaan kunnen geïnteresseerden zich registreren op een website.