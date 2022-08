Wisselgeld uit personenwagen gestolen

Spaargids.be Gemiddelde hypotheek­ren­te bedraagt al 2,48%: kan je je tarief nu vastleggen om verdere stijging te slim af te zijn?

De rentevoeten voor woonleningen zitten de laatste maanden stevig in de lift. En nu de Europese Centrale Bank beslist heeft om voor het eerst in 11 jaar tijd de rente te verhogen, lijkt er ook geen beterschap op komst. Is het dan een goed idee om nu nog snel een lening vast te leggen en nadien pas een woning te kopen? Spaargids.be onderzoekt de mogelijkheden.

14 juni