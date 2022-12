Winkeltas uit een auto ontvreemd

Mechelen Met Katto (24) doet vierde generatie intrede bij Verlinden Slaapcom­fort: “Er was maar één regel. Ze moet even goed zijn als iemand anders”

Was ze ervoor in de wieg gelegd? Feit is dat Katto Verlinden (24) haar intrede heeft gedaan bij het bekende Verlinden Slaapcomfort als vierde generatie. Haar bedje stond er echter niet gespreid. “Ze moet even goed zijn als iemand anders”, lacht papa Piet Verlinden (51). ‘Papie’ Mil Verlinden (81) is alvast fan van zijn wakkere kleindochter. “Blij dat de zaak in de familie blijft.”

14 december