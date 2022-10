Winkels sluiten “omdat klanten wegblijven door wegenwerken”, maar cijfers stad spreken dat tegen

Mechelen 1.135 nieuwe bomen dankzij tips van Mechelaars op ‘Bomenkaart’

Meerdere Mechelaars gaven het stadsbestuur de voorbije maanden tips over locaties waar ruimte is voor nieuwe bomen. “Dankzij die suggesties op onze ‘Bomenkaart’ vonden we een 30-tal bijkomende locaties, goed voor 1135 nieuwe bomen”, zegt schepen Patrick Princen van natuur- en groenontwikkeling.

10:35