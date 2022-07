Windsurfclub Alleman blaast 45 kaarsjes uit: “Iedereen welkom op ons verjaardagsfeest”

“Alleman is een club waar jong en oud kan leren windsurfen of SUP’en op de Egleghemvijver in Hombeek. We hebben een sterke jeugdwerking, organiseren schoolsportdagen, verjaardagsfeestjes, grabbelpas- en teambuildingactiviteiten… Onze club telt op dit moment 280 leden, en daar kunnen er nog altijd bij!”