Wielerfans zijn twee topadresjes rijker: Peloton de Paris opent in Bruul en maakt zo plaats voor Secteur Pavé

Hij kreeg een veel grotere Peloton de Paris in de plaats, in de vroegere Prémaman. Het pand werd volledig gerenoveerd op maat van het merk. Aan de ingang kan je je fiets kwijt aan het fietsenrek mét een eigen slot, meteen daarna vind je de cycling wear en lifestylekledij van eigen makelij alsook bikepacking accessoires van andere merken, zoals fietsbrillen, -schoenen en -helmen. “Klanten kunnen zich voortaan van top tot teen door ons laten kleden”, zegt Wendy.

Design toog

De collectie is niet de enige blikvanger. Centraal in de winkel staat een uitnodigende design toog met verse koffie, gebak van Kato Gâteaux en gezonde maaltijdboxen van The Foodmaker. Iets verderop een zetelhoek met groot scherm voor het volgen van wielerwedstrijden. Klantbeleving is erg belangrijk voor Wendy en haar vennoot Stijn De Groef (42).

“Dit geeft ons ook de mogelijkheid om nóg meer events te organiseren. Je zou hier makkelijk een hele dag kunnen doorbrengen”, klinkt het. Bijvoorbeeld ook in de charmante patio achteraan, die de verbinding vormt naar de achterliggende burelen. We zijn enorm opgetogen dat onze kantoren en opslagruimte zich terug onder hetzelfde dak bevinden als de winkel.”

Paint job

Waar Peloton de Paris was in de Hoogstraat, opende Vincent Van Parys intussen Secteur Pavé. Wielerliefhebbers zullen de naam meteen herkennen van de iconische wedstrijd Parijs-Roubaix. Hij keerde in de opgefriste winkel in zekere zin terug naar de roots van Peloton de Paris, want opnieuw staat de fiets helemaal centraal.