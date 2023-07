Wielen van geparkeerde opleggers gestolen

Mijntelco Hoe gaat de batterij van je laptop of smartphone extra lang mee? "Telefoon een hele nacht opladen, is niet ideaal”

Momenteel verkeert de batterij van je smartphone of laptop - hopelijk - nog in prima staat, en dat zou je het liefst zo behouden. Daarnaast wil je per laadbeurt zo lang mogelijk met je toestel kunnen blijven werken. Wel, lees dan vooral verder en prent de vijf cruciale tips van Mijntelco.be waarmee je het maximum uit je accu haalt in je hoofd.