“Wie zich geprovoceerd voelt, kan mijn rug op”: Leerlingen voeren actie tegen dresscode

MechelenGeen dresscode op school. Dat is wat leerlingen van een Mechelse school hun schoolhoofd en bij uitbreiding alle directies in ons land vragen. Om hun eis kracht bij te zetten, trekken ze sinds woensdag in croptop naar school. Teksten op hun lichaam maken de boodschap duidelijk. ‘Wie zich geprovoceerd voelt, kan mijn rug op’, staat te lezen op een schouderblad. ‘Provoceer ik u?’, vraagt een décolleté.

Met de warme temperaturen trokken scholieren deze week luchtigere kledij aan en dat was meteen voer voor discussie. Denk maar aan Beatrix Yavuz (14) van het Montfortcollege in het Vlaams-Brabantse Rotselaar, die alle media haalde met haar antwoord op de kledingvoorschriften van de directie.

Dat is lang geen eenmalig ‘incident’. De kwestie beroert heel veel leerlingen op heel veel scholen, zoals ook die van Campus Lyceum van het Busleyden Atheneum in Mechelen. Sinds woensdag trekken meisjes, maar ook sommige jongens, in croptop naar school om te protesteren tegen de ‘dresscode’ die hen wordt opgelegd. En dat blijkt vrij massaal.

Volledig scherm MECHELEN Leerlingen van BA Caputsteen vragen vrijheid wat betreft klederdracht © David Legreve

Geschrokken

Ons verzoek om enkele leerlingen te mogen spreken, wordt beantwoord door een groep van meer dan twintig overwegend zomers geklede meisjes en een jongen. We geven aan dat we eerder protest hadden verwacht uit net een heel strenge school, niet uit een atheneum met freinetonderwijs en kunstrichtingen.

“Dit is inderdaad een super chille school”, bevestigt Nelle. “Daarom ook dat we zo zijn geschrokken van die mail van afgelopen dinsdag waarin ons – voor het eerst – gewezen werd op de kledingvoorschriften. Dit is een keileuke school waar alles mocht, tot nu. Wat is er aan de hand?”

(Lees verder onder de video: ook in Zwijnaarde voerden leerlingen vandaag actie tegen de strenge kledingvoorschriften)

Pijn

Ze begrijpen niet wat er mis is een blote buik of rug. “In het schoolreglement staat dat kledij niet provocerend mag zijn. Maar wat is dat? Wij vinden dit niet provocerend”, zegt Nel. “Provoceren is iemand pijn doen, maar wij doen hier toch niemand pijn mee?”, vervolgt Lina.

Volledig scherm MECHELEN Leerlingen van BA Caputsteen vragen vrijheid wat betreft klederdracht © David Legreve

De leerlingen zeggen dat ze willen kunnen zijn wie ze zijn en daarom moeten kunnen dragen wat ze willen. Ze vinden ook dat ze onnodig worden geseksualiseerd. “We willen gewoon onszelf kunnen zijn in een school die een échte afspiegeling is van de maatschappij”, klinkt het in koor.

Hoofddoek

De directie toont zich naar hun zeggen in gesprekken begripvol, wat niet wil zeggen dat de leerlingen ook gelijk krijgen. Ze worden regelmatig aangesproken op hun kledij, al zouden er ook leerkrachten zijn die stiekem sympathie hebben voor het statement. Maandag willen de leerlingen nog massaler in croptop naar school. “Niet alleen hier, maar in veel scholen”, klinkt het.

Die croptop is overigens alleen maar een symbool, want de actie beperkt zich niet tot zomerse kledij. “Ik ben heel blij dat zoveel leerlingen hun stem laten horen en hoop dat evenveel energie zal worden besteed aan de discussie over het hoofddoek. Iedereen moet kunnen dragen wat hij of zij wil. We zijn zelf zoekend”, zegt Sounia.

Volledig scherm MECHELEN Leerlingen van BA Caputsteen vragen vrijheid wat betreft klederdracht © David Legreve

Begrip

Directeur Katie Steemans laat in een korte reactie weten dat ze begrip heeft voor de bekommernissen van de leerlingen. “We vinden het mooi dat ze geëngageerd zijn om ongelijkheden en discriminatie aan te vechten, maar vinden als team het toch belangrijk hierin te nuanceren.”

“Zoals eigen aan onze school gaan we in dialoog met de leerlingen, hun ouders en teamleden om alle standpunten vanuit verschillende invalshoeken te belichten. We doen dit in onze overlegorganen zoals schoolraad, leerlingenraad en ouderkring. Met respect en begrip voor elkaars standpunten vinden we vast een aanvaardbaar antwoord om samen te leren samenleven”, aldus het schoolhoofd.