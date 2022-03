Werkstraf voor veertiger die geld uit de kassa van copycenter stal

Voetbal 1B Stallone Limbombe en Lierse ontvangen zondag Moeskroen: “We willen eindelijk nog eens thuiszege pakken”

Eerlijk is eerlijk: Lierse-Moeskroen van zondag kunnen we hier moeilijk aankondigen als een echte topaffiche. Desondanks heeft Stallone Limbombe, pas terug na een blessure, er best wel zin in. “Ik wil me weer uitleven op het veld én er is nog een extraatje te verdienen voor op vakantie”, knipoogt de Lierse flankaanvaller.

