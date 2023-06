Werkmateriaal gestolen uit kelder van appartement

“België zit vol…”: Vluchtelin­gen­net­werk Vlaanderen voert campagne op Grote Markt

Vluchtelingenwerk Vlaanderen rolde dinsdag op de Grote Markt de rode loper uit voor mensen die solidair zijn met vluchtelingen naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag. “Met deze actie willen we mensen eraan herinneren dat er meer solidariteit is dan de meesten denken”, zegt directeur Tine Claus. De keuze voor Mechelen was geen toeval: de stad treedt toe tot het Netwerk van Solidaire Steden en Gemeenten.