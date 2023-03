Werkmateriaal gestolen op bouwwerf

MIJN STAD. Het Mechelen van bioloog en filmmaker Pim Niesten (42): “Ik stoor mij aan de met hekken afgezette visvijver van Montreal”

“Mechelen is de voorbije jaren een groenere stad geworden, maar het mag altijd meer zijn.” Dat zegt Pim Niesten (42), bioloog en filmmaker van pareltjes als ‘Onze Natuur’. Tijdens een pauze in ons land tussen opnames van muskusossen in Noorwegen en van wolven en beren in Finland door vertelt hij over zijn favoriete en minder fijne plekjes dicht bij huis, in zijn stad. “Als ik dat zie, word ik ‘activistisch’.”