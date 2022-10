Werkgroep ‘Trage Wegen Hombeek’ organiseert wandeling en duidt probleempunten aan

Mechelen Dievenben­de riskeert celstraf­fen tot 37 maanden voor metaaldief­stal aan spoorweg­net: “Het is een plaag en kon tot zeer gevaarlij­ke situaties leiden”

Een negenkoppige dievenbende stond donderdag voor de rechter in Mechelen. Terwijl sommigen zich moesten verantwoorden voor de diefstal van autobanden -of velgen, stonden andere bendeleden terecht voor de diefstal van quads en metaaldiefstallen waarbij Infrabel of NMBS het slachtoffer was.

