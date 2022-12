Welke wedstrijden zijn er te zien? Kan ik er iets eten?En waar kan ik parkeren? Alles wat je moet weten over Kerstjumping Mechelen

voetbal Beker van België Ondanks matige partij bekeren Rob Schoofs en KV Mechelen verder: “Nu hopen op een goede loting”

Voor de vierde keer in vijf seizoenen zit KV Mechelen in de kwartfinales van de Beker van België. Al was het spel in grote delen van de partij tegen Seraing onzuiver en te traag. Maar in de Beker telt maar één ding: de kwalificatie. De Malinwa-fans dromen al van de Heizel.

21 december