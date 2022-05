Wegwerkzaamheden brengen verkeerslichten op Tervuursesteenweg

Sint-Katelijne-Waver Inschrij­vin­gen Kadodder­loop geopend: “Wie voorin­schrijft betaalt de helft van inschrij­vings­geld”

De inschrijvingen voor het loopevenement Kadodderloop zijn geopend. Op vrijdag 3 juni laat de gemeente je opnieuw de loopschoenen aantrekken voor verschillende afstanden. “Je kan voorinschrijven tot en met maandag 30 mei. Om de avond van de Kadodderloop lange wachttijden te vermijden, roepen we de lopers op om zoveel mogelijk vooraf in te schrijven. Als je voorinschrijft, betaal je trouwens maar de helft dan wanneer je de dag zelf nog inschrijft”, klinkt het. Dit jaar krijg je de keuze uit 5 en 10 km. Er vinden ook een G-loop, kleuterjogging, kinderjogging en een Fun Run plaats. Op voorhand inschrijven kost je 4 euro. Per betalende deelnemer gaat 1 euro naar Think Pink.

