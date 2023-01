WEERBERICHT. Kans op zware neerslag en bewolking vanochtend in Mechelen

Mechelen/Beerzel Politie geeft dan toch beelden vrij van man die Margot (33) aanrandde: “Blijkbaar moest mijn verhaal eerst in de krant staan”

Politiezone Bodukap heeft beelden vrijgegeven van een man die verdacht wordt van de aanranding van Margot Cattersel (33) uit Beerzel. Opvallend, want recent kreeg de vrouw nog een brief van Justitie met de melding dat haar dossier geen gevolg kreeg en deed ze haar verhaal in onze krant. “We doen er niet flauw over. Het is door de commotie dat we ze vrijgeven”, klinkt het bij het parket.

11 januari