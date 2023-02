WEERBERICHT. Kans op helder weer in Mechelen vanochtend

Mechelen Bedrijf stuurt vrachtwa­gens naar Turkije: “Er zijn plaatsen waar nog geen hulp is toegekomen”

Her en der in Mechelen zijn inzamelingen gestart ten behoeven van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De eigenaars van Creavit Belgium, Belrad BV en R.I.A. vulden en stuurden al vrachtwagens.