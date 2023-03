WEERBERICHT. Kans op bewolkt weer in Mechelen vanochtend

Gedetineer­de krijgt werkstraf voor drugsbezit in gevangenis: “Ik kon minnelijke schikking niet betalen omdat ik in de cel zat”

Een werkstraf van 50 uren. Dat is de straf die de rechter in Mechelen heeft opgelegd aan S.R. De man stond vorige maand terecht voor het bezit van drugs in de gevangenis.