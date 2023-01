WEERBERICHT. Kans op bewolking vanochtend in Mechelen

Triatlon Kleine twee jaar na doodsmak maakt Diego Van Looy wederoptre­den in internatio­na­le topwed­strijd: “Ze hadden me opgegeven voor topsport”

Het wordt vrijdag een bijzonder dag voor voormalige wereldkampioen Diego Van Looy. De triatleet uit Mechelen neemt dan immers voor het eerst weer deel aan een internationale triatlon sinds z’n ongeval een kleine twee jaar geleden. Op stage in Mallorca werd Diego Van Looy toen aangereden door een vrachtwagen. De dokters dachten dat hij nooit nog op hoog niveau zou kunnen sporten. Nog geen twee jaar later neemt hij in Israël deel aan één van de zwaarste triatlons ter wereld.

26 januari