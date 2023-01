WEERBERICHT. Kans op bewolking in Mechelen vanochtend

Mechelen Van modulaire designsofa’s tot verhuur­plat­form voor babyspul­len: onderne­mers beloond voor “projecten van de toekomst”

Mechelen geeft vijf ondernemingen een financieel duwtje in de rug voor de realisatie van hun circulaire projecten. Of het nu met verpakkingsvrije boodschappen aan huis, een modulaire designsofa of een verhuurplatform voor babyspullen is, ze tonen zich ambitieus. “We hopen dat heel Vlaanderen op de kar springt!”

18 januari