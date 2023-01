WEERBERICHT. In Mechelen zwaarbewolkte ochtend en lichte sneeuwregen

Mechelen Bejaarde vrouw (83) kampte met zware angsten na handtas­dief­stal in supermarkt: “De daders hadden ook haar identi­teits­ge­ge­vens te pakken”

Een 83-jarige vrouw uit Mechelen die in supermarkt Carrefour door drie handtasdieven is bestolen, heeft daar ook nadien nog zwaar van afgezien. “Wekenlang was ze ervan onder de voet”, vertelde haar advocaat in de rechtbank.

23 januari