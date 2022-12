WEERBERICHT. In Mechelen kans op helder weer vanochtend

Mechelen Kerstkin­der­vie­ring met speciale aandacht voor dove en slechtho­ren­de kinderen lokt heel wat volk naar Sint-Romboutska­the­draal

In de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen is zaterdag een speciale kerstkinderviering doorgegaan. De viering stond in teken van dove en slechthorende kinderen. Er werd hiervoor samengewerkt met doventolken van de AP Hogeschool in Mechelen.

25 december