WEERBERICHT. In Mechelen een blauwe lucht met enkele wolkenvelden vanochtend

Mechelen/Schelle Kunste­naars­kop­pel opent expo gebaseerd op verborgen familiege­schie­de­nis: “Niemand die mij vertelde dat opa werd gedepor­teerd”

Het kunstenaarsduo Perbal/Bélibaste uit Schelle heeft donderdag een opvallende expo geopend in Kazerne Dossin in Mechelen. De inspiratie: een verborgen geschiedenis over Magali (53) haar opa. “Ik begrijp mijn familie nu veel beter. Het zijn overlevers.”

2 februari