WEERBERICHT. Bewolkt in Mechelen vanochtend

Mechelen Inbrekers maken op twee plaatsen buit

Inbrekers hebben op twee plaatsen buit gemaakt. In de Hanswijkdries werd ingebroken in een woning via een raam aan de achterzijde. Er verdween een geldsom. In de Philippus de Montestraat konden indringers dan weer binnen via een openstaand raam. Ze gingen aan de haal met een televisietoestel.