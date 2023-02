WEERBERICHT. Bewolking in Mechelen vanochtend

Voetbal Jupiler Pro League “Er is een groepsge­sprek geweest”: terwijl nederlaag in Eupen nog nazindert, ontvangt KV Mechelen leider Genk

Er is de terugkeer van Wouter Vrancken en de festiviteiten rond ‘20 jaar De Redding’, maar bovenal is het Mechelen tegen Racing Genk en moet Malinwa proberen te stunten tegen de leider. De Mechelaars hebben iets recht te zetten na die pijnlijke nederlaag in Eupen vorige week. “Die partij zit nog altijd in mijn achterhoofd”, aldus trainer Steven Defour.