WEERBERICHT. Bewolking in Mechelen vanochtend

Regio Mechelen en Kempen Van Boetiek Marte tot Infinity Fashion: bij deze 8 lokale boetieks in de regio Mechelen en de Kempen scoor jij de beste koopjes tijdens de soldenperi­o­de

Het zijn weer solden! Tijd dus om je slag te slaan en je garderobe aan te vullen met betaalbare kledij. Weet je niet goed waar je moet beginnen? Geen nood. Onze redactie lijst voor jou acht boetieks op in de regio Mechelen en de Kempen die je echt moet bezoeken tijdens deze soldenperiode. Van Marte Boetiek in Herentals tot Infinity Fashion in Willebroek, bij deze lokale kledingwinkels koop je de leukste outfits aan hoge kortingen.

3 januari