WEERBERICHT: Bewolking in Mechelen vanochtend

Mechelen Restaurant schenkt morgen omzet weg aan hulpdien­sten in Turkije: “Hopelijk wordt het de drukste dag van het jaar”

Ga je morgen donderdag iets eten of drinken bij Merad op de Mechelse Vismarkt? Dan steun je rechtstreeks de door de aardbeving getroffen gezinnen in Turkije. De uitbaters schenken immers de volledige omzet weg. “Ik hoop dat donderdag heel veel mensen komen eten, want alle financiële hulp is welkom”, zegt Dilara Demir, zelf afkomstig uit de streek.

8 februari