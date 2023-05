WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Mechelen

Hooligans vallen broers aan na wedstrijd van KV Mechelen: “Na een eerste trap werd de jacht geopend”

Het parket in Mechelen heeft voorwaardelijke celstraffen gevorderd van 15 maanden tot 2 jaar voor een geval van zinloos geweld na de wedstrijd van KV Mechelen tegen Westerlo vorig jaar. Twee broers werden toen aangevallen door zeven meerderjarige en één minderjarige hooligans van de harde kern van de Mechelse eersteklasser. “We gaan nog steeds naar de Malinwa, maar de beleving is niet meer hetzelfde.” De getuigenis van de broers laat weinig aan de verbeelding over.